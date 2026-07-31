Monro Muffler Brake legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Monro Muffler Brake hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,280 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 287,1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 301,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at