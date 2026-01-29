|
29.01.2026 06:31:29
Monro Muffler Brake präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Monro Muffler Brake hat am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 USD. Im Vorjahresviertel hatte Monro Muffler Brake 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Monro Muffler Brake im vergangenen Quartal 293,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Monro Muffler Brake 305,8 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
