28.05.2026 06:31:29

Monro Muffler Brake: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Monro Muffler Brake hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,23 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,17 Prozent auf 273,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 295,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,030 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Monro Muffler Brake -0,220 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat Monro Muffler Brake im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 3,19 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,16 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,520 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 1,17 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at

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