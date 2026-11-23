Monro Muffler Brake Aktie
WKN: 882462 / ISIN: US6102361010
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23.11.2026 14:48:33
Monro Suspends Q3 Cash And Future Dividends, Shares Down Pre-market
(RTTNews) - Monro, Inc. (MNRO), an automotive repair and tire services company, on Monday announced its decision to not declare a cash dividend for the third quarter and to suspend future dividends until further notice as it continues to execute its performance improvement plan.
Monro revealed it continues to evaluate various strategic alternatives to maximize shareholder value. The review, it said, is active and no decision relating to any specific alternative has been made at this time.
The company has been maintaining adequate liquidity to fund its operations.
MNRO shares were losing 6.95 percent and trading at $8.84 in the premarket hours Monday on the Nasdaq.
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|Monro Muffler Brake Inc.
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