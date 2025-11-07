Monroe Capital: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Monroe Capital hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,05 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Monroe Capital hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 64,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at