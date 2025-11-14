Monroe Federal Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Monroe Federal Bancorp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,7 Millionen USD – ein Plus von 9,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Monroe Federal Bancorp 1,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at