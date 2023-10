Monroe® Intelligent Suspension CVSAe-Technologie von Tenneco wird im neuesten Premium-SUV von Li Auto eingesetzt

NORTHVILLE, Illinois, Oct. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die semi-aktive Federungstechnologie Monroe® Intelligent Suspension CVSAe von Tenneco kommt in zwei Versionen des neuen fünfsitzigen Premium-Elektro-SUV Li L7 von Li Auto zum Einsatz. Der für Kleinfamilien konzipierte L7 ist das dritte Modell des in Peking ansässigen Automobilherstellers, das mit der CVSAe-Technologie ausgestattet ist. Die CVSAe-Technologie passt die Dämpfungseigenschaften des Fahrzeugs kontinuierlich an wechselnde Straßenverhältnisse an und stützt sich dabei auf Daten, die von mehreren Sensoren an Bord des Fahrzeugs geliefert werden.



Kunden, die sich für die Ausstattungsvarianten Pro und Max des L7 entscheiden, profitieren von der Luftfederung Li Magic Carpet von Li Auto mit CVSAe-gesteuerten Luftfedern. Die elektronische Steuereinheit des Systems verarbeitet Sensoreingaben und stellt das elektronische Ventil in jedem der vier Dämpfer unabhängig voneinander ein, was zu einem optimalen Fahrverhalten und Komfort führt. Der Fahrer kann seine bevorzugte Fahrwerkseinstellung – Komfort, Standard oder Sport – für jede Fahrumgebung wählen. Die Dämpfer des Systems bieten außerdem fünf einstellbare Fahrhöhen.

Neben dem Li L7 bietet Li Auto die Monroe Intelligent Suspension CVSAe-Technologie auch für den Li L9, einen Full-Size-Luxus-SUV, und den Li L8, einen großen SUV, an. Die Technologie wird für mehr als 16 OE-Marken weltweit angeboten. Tenneco kann CVSAe-Dämpfermodule zusammen mit Software und Steuerungsalgorithmen liefern, die effizient an jedes neue Modell angepasst werden können. Das System benötigt nur minimale elektrische Energie und ist mit Schrauben- und Luftfederungen kompatibel und kann auch in Stoßdämpfern und McPherson-Federbeinen eingesetzt werden.

"Monroe Intelligent Suspension ist eine der am schnellsten wachsenden und beliebtesten Marken für fortschrittliche Fahrwerkslösungen in China, und die außergewöhnliche Abstimmbarkeit der CVSAe-Technologie hat sie zu einer führenden Wahl für die neuesten EV-Modelle unserer OEM-Kunden gemacht", so Romain Nollet, Group Vice President und General Manager Monroe Ride Solutions.

Die CVSAe-Systeme für den Li L7 werden vom Tenneco Performance Solutions-Werk in Changzhou, China, geliefert.

