Mons Bank A-S: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mons Bank A-S veröffentlichte am 23.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,28 DKK gegenüber 7,50 DKK im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 59,2 Millionen DKK gegenüber 58,3 Millionen DKK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at