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22.05.2026 06:31:29
Mons Bank A-S veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Mons Bank A-S hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,09 DKK präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,07 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 57,6 Millionen DKK umgesetzt, gegenüber 56,4 Millionen DKK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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