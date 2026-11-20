Mons Bank A-S hat am 18.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,03 DKK. Im Vorjahresviertel waren 3,12 DKK je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,22 Prozent auf 66,5 Millionen DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 52,7 Millionen DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at