Monstarlab: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Monstarlab hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Monstarlab ein EPS von 10,77 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,05 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,94 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at