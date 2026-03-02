Monstarlab legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Monstarlab präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Monstarlab hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 13,04 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -56,470 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,96 Milliarden JPY – eine Minderung von 4,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,06 Milliarden JPY eingefahren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 7,480 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Monstarlab -285,100 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Monstarlab mit einem Umsatz von insgesamt 7,80 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -22,07 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at