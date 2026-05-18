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18.05.2026 06:31:29
Monstarlab präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Monstarlab hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,85 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -3,110 JPY je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Monstarlab in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,95 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,90 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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