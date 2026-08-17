Monstarlab: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Monstarlab lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Monstarlab vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,07 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,100 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Monstarlab im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,96 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at