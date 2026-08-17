|
17.08.2026 06:31:29
Monstarlab: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Monstarlab lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Monstarlab vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,07 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,100 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Monstarlab im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,96 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX startet etwas fester -- DAX mit Startgewinnen auf Sicht neuer Rekorde -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Der ATX startet mit einem leichten Plus in den Handel. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls leichte Gewinne zu sehen. Käufer prägen zum Wochenstart auch den Markt in Fernost.