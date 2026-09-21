Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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21.09.2026 11:37:00

Monster Beverage and Coca-Cola Beat the S&P 500 Over the Last 5 Years. Here's Whether the Next 5 Years Will Look the Same.

Monster Beverage's (NASDAQ: MNST) and Coca-Cola's (NYSE: KO) stocks outperformed the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) over the last five years, through Sept. 17. Monster Beverage saw its shares gain 88.1%, while Coca-Cola's stock produced a total return, including dividends, of 87.3%. During this time, the S&P 500 returned 85.1%.

For shareholders of both companies, that's good news. But everyone wants to forecast the future.

These beverage companies are in different stages, with Coca-Cola being the more mature company and Monster in growth mode. Examining both companies, do they offer market-beating potential over the next five years?

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Coca-Cola Co. 76,71 -0,03% Coca-Cola Co.

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