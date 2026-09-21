Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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21.09.2026 11:37:00
Monster Beverage and Coca-Cola Beat the S&P 500 Over the Last 5 Years. Here's Whether the Next 5 Years Will Look the Same.
Monster Beverage's (NASDAQ: MNST) and Coca-Cola's (NYSE: KO) stocks outperformed the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) over the last five years, through Sept. 17. Monster Beverage saw its shares gain 88.1%, while Coca-Cola's stock produced a total return, including dividends, of 87.3%. During this time, the S&P 500 returned 85.1%.
For shareholders of both companies, that's good news. But everyone wants to forecast the future.
These beverage companies are in different stages, with Coca-Cola being the more mature company and Monster in growth mode. Examining both companies, do they offer market-beating potential over the next five years?
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
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15.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
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10.09.26
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10.09.26
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10.09.26
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08.09.26
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08.09.26
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08.09.26
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|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|76,71
|-0,03%
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