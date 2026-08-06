Monster Beverage Aktie
WKN DE: A14U5Z / ISIN: US61174X1090
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06.08.2026 23:22:27
Monster Beverage Corporation Reveals Climb In Q2 Income
(RTTNews) - Monster Beverage Corporation (MNST) reported earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $584.54 million, or $0.59 per share. This compares with $488.79 million, or $0.50 per share, last year.
Excluding items, Monster Beverage Corporation reported adjusted earnings of $590.50 million or $0.60 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 20.2% to $2.537 billion from $2.111 billion last year.
Monster Beverage Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $584.54 Mln. vs. $488.79 Mln. last year. -EPS: $0.59 vs. $0.50 last year. -Revenue: $2.537 Bln vs. $2.111 Bln last year.
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