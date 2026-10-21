Monster Beverage Aktie
WKN DE: A14U5Z / ISIN: US61174X1090
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21.10.2026 05:26:49
Monster Beverage Is Gaining Market Share in the Energy Drink Category
The energy drink industry is booming, and Monster (NASDAQ: MNST) is capitalizing on that expansion.
*Stock prices used were the afternoon prices of Oct. 18, 2026. The video was published on Oct. 20, 2026.
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