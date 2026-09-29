Monster Beverage Aktie
WKN DE: A14U5Z / ISIN: US61174X1090
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29.09.2026 16:45:00
Monster Beverage Is Lagging the S&P 500 in 2026. Here's Where the Stock Could Trade by September 2027.
With 2027 almost upon us, Monster Beverage (NASDAQ: MNST) doesn't have much time to outperform or at least match the run-up of the S&P 500 this year. Year to date, Monster shares are up about 10%, while the S&P 500 has climbed 12.5%.
Taking a step back and looking out a little further, however, that performance could look different by this time next year.
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