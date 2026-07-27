Monster Beverage Aktie
WKN DE: A14U5Z / ISIN: US61174X1090
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27.07.2026 17:15:00
Monster Beverage Is Splitting Its Stock 2-for-1 on Aug. 11. Here's What a $1,000 Investment Could Be Worth in 5 Years.
Who doesn't love a stock split? Energy drink powerhouse Monster Beverage (NASDAQ: MNST) recently announced a 2-for-1 stock split, the company's sixth since 2005. Shareholders as of July 24 after the market's close will receive a 100% stock dividend after the market closes on Aug. 10. The stock will begin trading at its split-adjusted price on Aug. 11.Although stock splits don't affect a company's financials, investors love them because they typically occur when things have gone well. Indeed, Monster Beverage has been, well, a monster. The stock is up over 24,000% since 2005.The real question, though, is what will the stock do in the future? Here's what a $1,000 investment might look like in five years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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