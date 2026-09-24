Monster Beverage Aktie
WKN DE: A14U5Z / ISIN: US61174X1090
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24.09.2026 21:33:00
Monster Beverage (MNST) Stock at $44: Here's Why Investors Should Pause
Monster Beverage (NASDAQ: MNST) has been a monster stock performer in the past, averaging annual gains of nearly 18% over the past 15 years. Over the past 25 years, it has averaged annual gains of 25%, enough to turn a $10,000 investment into $2.8 million.
So should you jump in now, hoping for some outsize gains of your own? I don't think so.
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