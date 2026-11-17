PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
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17.11.2026 18:32:02
Monster Beverage vs. PepsiCo: Steady Growth vs. Seasonal Revenue
Monster Beverage (NASDAQ:MNST) primarily generates its revenue by innovating, marketing, and distributing a large global portfolio of carbonated energy beverages, ready-to-drink iced teas, single-serving juices, coffee-based concoctions, and specialized sports drinks to authorized bottlers, full-service beverage distributors, and retail networks.
It recently previewed an innovation pipeline featuring new flavor variants scheduled for a phased rollout, and it concluded a renewed branding sponsorship with the Australian Football League, while also managing an individual liability lawsuit filed in Philadelphia.
PepsiCo (NASDAQ:PEP) earns its global revenue by creating, promoting, and distributing a broad catalog of consumer pantry staples, convenience snacks, dips, and diverse beverage syrups to wholesale providers, supermarkets, discount stores, and international independent bottlers through direct store delivery systems.
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|PepsiCo Inc.
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