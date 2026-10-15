PepsiCo Aktie

PepsiCo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851995 / ISIN: US7134481081

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15.10.2026 13:30:02

Monster Beverage vs. PepsiCo: Which Consumer Goods Stock Is a Better Buy in 2026?

Investors choosing between Monster Beverage (NASDAQ:MNST) and PepsiCo (NASDAQ:PEP) are weighing high-octane growth against steady income. Both companies dominate the supermarket aisle, but their financial profiles and long-term expansion strategies differ significantly.

Monster Beverage focuses exclusively on the high-margin energy drink market, utilizing a lean business model. PepsiCo operates as a global powerhouse in both beverages and convenient foods. This comparison examines their latest financials and risk factors to help you determine which stock is the better buy today.

Monster Beverage develops and sells energy drinks and concentrates, and it has recently expanded into craft beers and flavored malt beverages. As a leader in the global beverage stocks market, the company relies on an extensive distribution partnership with The Coca-Cola Company. This network includes Coca-Cola Europacific Partners, which accounted for nearly 15% of net sales in 2025, and Coca-Cola Consolidated, which contributed roughly 10%. Key retail customers include Amazon, Costco, and Walmart. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business.

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Aktien in diesem Artikel

Monster Beverage Corp 40,85 1,19% Monster Beverage Corp
PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs 11 540,00 -0,94% PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
PepsiCo Inc. 116,72 1,97% PepsiCo Inc.

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