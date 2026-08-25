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26.08.2026 01:37:00

Monster Beverage's 2-for-1 Stock Split Is Now Complete. Here's What Comes Next for Investors.

Monster Beverage (NASDAQ: MNST) announced on July 8 that it would conduct a 2-for-1 stock split on Aug. 11, and the stock price has climbed about 5% since the split.While stock splits can generate a lot of buzz, Monster has conducted them for several years, making them more common for the energy drink beverage maker. Outside of this 2026 split, Monster most recently conducted a 2-for-1 split in 2023, an 8-for-1 split in 2020, and a 3-for-1 split in 2016.The recent split may have given the stock price some short-term momentum, but that could quickly fade. Here's what I'd consider before investing in or buying more Monster shares for the long term.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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