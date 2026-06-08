Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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08.06.2026 06:15:00
Montag: Hellblade-Spiel mit mehr Gameplay, Intel und Foxconn mit KI-Kooperation
„Hellblade 3“ heißt schlicht „Senua“ + KI-Lösungen von Foxconn & Intel + Notwendigkeit von Glasfaser + Bot-Übernahme des Internets + Krypto-Anleger bleiben dranWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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