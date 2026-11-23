Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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23.11.2026 06:15:00
Montag: Internetprobleme der Berliner Polizei, Google konsolidiert Smart Home
Berliner Internetwache offline + Ende für Nest-App & Google Assistant + Tech-Sektor unter Börsendruck + GTA 6 und die Gegenwart + KI für Riemannsche Vermutung
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Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|20.11.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Alphabet A Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Alphabet A Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Alphabet A Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|250,00
|3,31%
|Alphabet C (ex Google)
|248,20
|3,48%