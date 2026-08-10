Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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10.08.2026 06:15:00
Montag: Microsoft Edge bald ohne Adblocker, AMD-Investition in KI-Inferenz-Chips
Edge-Ausschluss alter Browser-Add-ons + Taalas-Übernahme für AMD-KI + Vorbild digitaler Verwaltung + US-Zölle auf Wafer- & PV-Material + Chinas Autopilot-RegelnWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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06.08.26
|Börse New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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06.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
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06.08.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächelt (finanzen.at)
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06.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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05.08.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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05.08.26
|Freundlicher Handel: nachmittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
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05.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Börsianer lassen Dow Jones steigen (finanzen.at)
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05.08.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen Dow Jones zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
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