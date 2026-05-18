Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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18.05.2026 06:15:00
Montag: Neue Digitalsteuer für Big-Tech, Meta-Smartglasses mit mehr Funktionen
US-Steuer für Cloud-Software + Ray-Ban Display erkennt Handschrift + Finanzratschläge von ChatGPT + SaaSpocalypse für Tech-Riesen + Alternativen zu MS-OfficeWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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15.05.26
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12.05.26
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