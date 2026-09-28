Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
28.09.2026 06:15:00
Montag: OpenAI-Pause beim KI-Training, Werkstattbesuche nach VW-Schraubenproblem
OpenAI-Trainingspause, VW-Schraubenproblem, AusweisApp-Probleme, Flink-Erpressungen & Minecraft-Erweiterung" />
Sicherheitsproblem bei OpenAI + VW-Schraubenproblem bei Seat & Audi + Zertifikatsproblem der AusweisApp + Erpressung nach Flink-Datenleck + Ausbau von Minecraft
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) St.
Analysen zu Volkswagen (VW) St.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) St.
|72,05
|0,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
Die Aktienmärkte in Fernost finden am Montag keine einheitliche Richtung.