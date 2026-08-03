Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
03.08.2026 06:15:00
Montag: Raketeneinschlag auf dem Mond, Xbox-Preisanstieg in Europa höher als USA
SpaceX-Absturz als Datenquelle + Xbox mit 1 TByte massiv teurer + Geldbuße für Instagram-Influencerin + Glasfaser-Konflikt im Mietshaus + Übernahme von ShellyWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
31.07.26
|NYSE-Handel: Dow Jones steigt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
31.07.26
|NYSE-Handel: Dow Jones am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
31.07.26
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
31.07.26
|Nebius-Aktie mit Kurssprung: Microsoft- und Meta-Zahlen befeuern KI-Rally (finanzen.at)
|
31.07.26