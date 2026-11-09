NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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09.11.2026 06:15:00
Montag: Reaktor für Atommüll-Recycling, Untersuchung von Nvidia-Chef nach Affäre
Nvidia-Skandal, Kühlsystem-Sabotage, Rechenzentrum-Transparenz & KI-Partner-Doku" />
Atomreaktor ohne Endlager + Huang-Affäre mit möglicher Spionin + Geheimdienste prüfen Kühl-Attacken + Rechenzentren mit wenig Transparenz + Doku über KI-Partner
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