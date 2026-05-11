Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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11.05.2026 06:15:00
Montag: Spekulationen um Forscher-Todesfälle, Apple-Chips bald auch von Intel
Statistische Normalität statt Muster + Intels Vereinbarung mit Apple + KI-Sorgen bei Microsoft-Investoren + 20 Jahre ODF-Standard + Podcast zu Elektroauto-LadenWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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