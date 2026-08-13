Montage Gold hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Montage Gold lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,11 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at