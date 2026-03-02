Montage Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Montage Technology A hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,54 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Montage Technology A 0,380 CNY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 1,40 Milliarden CNY gegenüber 1,07 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,636 CNY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 1,62 Milliarden CNY gelegen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,97 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 1,23 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 5,46 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,64 Milliarden CNY umgesetzt.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 1,97 CNY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 5,61 Milliarden CNY gerechnet.

