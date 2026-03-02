|
02.03.2026 06:31:29
Montage Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Montage Technology A hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,54 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Montage Technology A 0,380 CNY je Aktie verdient.
Beim Umsatz wurden 1,40 Milliarden CNY gegenüber 1,07 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,636 CNY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 1,62 Milliarden CNY gelegen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,97 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 1,23 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 5,46 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,64 Milliarden CNY umgesetzt.
Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 1,97 CNY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 5,61 Milliarden CNY gerechnet.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.