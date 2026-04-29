Montage Technology A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Montage Technology A hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,460 CNY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,46 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Montage Technology A einen Umsatz von 1,22 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at