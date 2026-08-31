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31.08.2026 06:31:29
Montage Technology A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Montage Technology A hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 0,95 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Montage Technology A 0,550 CNY je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,87 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Montage Technology A einen Umsatz von 1,41 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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