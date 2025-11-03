Montage Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Montage Technology A hat am 31.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,340 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 57,22 Prozent auf 1,42 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 905,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at