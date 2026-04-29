Montage Technology: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Montage Technology präsentierte in der am 27.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 211,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 168,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at