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31.08.2026 06:31:29
Montage Technology: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Montage Technology gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS belief sich auf 1,09 HKD gegenüber 0,600 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 2,16 Milliarden HKD gegenüber 1,52 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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