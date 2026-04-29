Montage Technology stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Montage Technology lud am 27.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Auf der Umsatzseite standen 1,65 Milliarden HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,31 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at