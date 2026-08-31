Montage Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Montage Technology hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das vergangene Quartal hat Montage Technology mit einem Umsatz von insgesamt 275,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 195,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 41,17 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at