Montagshandel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Handelsende steigen

Der Euro STOXX 50 befand sich zum Handelsende im Aufwind.

Zum Handelsschluss stieg der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,15 Prozent auf 6 431,43 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 5,432 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,050 Prozent fester bei 6 361,21 Punkten in den Montagshandel, nach 6 358,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 361,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 437,73 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 03.07.2026, mit 6 412,68 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 881,51 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, einen Wert von 5 165,60 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,93 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 437,73 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 4,93 Prozent auf 28,08 EUR), SAP SE (+ 4,41 Prozent auf 164,64 EUR), adidas (+ 3,39 Prozent auf 164,80 EUR), Rheinmetall (+ 3,07 Prozent auf 1 175,00 EUR) und Airbus SE (+ 2,84 Prozent auf 208,00 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Bayer (-1,94 Prozent auf 47,12 EUR), Eni (-1,43 Prozent auf 23,72 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,62 Prozent auf 57,40 EUR), Infineon (-0,32 Prozent auf 61,47 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,23 Prozent auf 521,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 10 106 099 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 552,766 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at