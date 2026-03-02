BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
02.03.2026 15:58:52
Montagshandel in Europa: Das macht der STOXX 50 am Nachmittag
Am Montag steht der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 1,71 Prozent im Minus bei 5 203,59 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,676 Prozent auf 5 258,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5 294,26 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 258,47 Punkte, das Tagestief hingegen 5 186,20 Zähler.
So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 02.02.2026, den Stand von 5 141,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, wies der STOXX 50 4 802,70 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, einen Stand von 4 761,56 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,97 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 1,79 Prozent auf 4,86 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,56 Prozent auf 31,22 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,23 Prozent auf 88,80 GBP), RELX (-0,08 Prozent auf 25,82 GBP) und BAT (-0,17 Prozent auf 46,32 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Richemont (-5,47 Prozent auf 148,65 CHF), HSBC (-4,39 Prozent auf 13,32 GBP), Siemens (-3,68 Prozent auf 238,30 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,54 Prozent auf 5,59 EUR) und UniCredit (-3,40 Prozent auf 69,81 EUR).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 49 018 134 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 475,375 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder
Die BNP Paribas-Aktie weist mit 7,84 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
