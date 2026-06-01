Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|STOXX-Handel im Blick
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01.06.2026 12:26:56
Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag in der Gewinnzone
Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,06 Prozent höher bei 6 054,27 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,063 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,055 Prozent fester bei 6 053,88 Punkten in den Handel, nach 6 050,54 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 043,40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 067,10 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50
Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 01.05.2026, bei 5 881,51 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 6 138,41 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 366,59 Punkte.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,49 Prozent aufwärts. Bei 6 199,78 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 3,48 Prozent auf 160,66 EUR), Infineon (+ 2,93 Prozent auf 83,49 EUR), Eni (+ 1,80) Prozent auf 22,85 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,26 Prozent auf 52,85 EUR) und Siemens (+ 1,02 Prozent auf 272,55 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-3,06 Prozent auf 1 253,80 EUR), Bayer (-2,19 Prozent auf 35,73 EUR), Airbus SE (-1,69 Prozent auf 176,58 EUR), Allianz (-1,42 Prozent auf 376,20 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,04 Prozent auf 447,60 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 591 384 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 533,727 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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