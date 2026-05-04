Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Index-Bewegung
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04.05.2026 15:58:39
Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag schwächer
Um 15:42 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,06 Prozent tiefer bei 5 818,91 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,916 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,046 Prozent leichter bei 5 878,79 Punkten in den Handel, nach 5 881,51 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 882,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 776,65 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Wert von 5 692,86 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 970,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 285,19 Punkten berechnet.
Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 0,538 Prozent. Bei 6 199,78 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 2,89 Prozent auf 1 395,00 EUR), Airbus SE (+ 2,00 Prozent auf 178,34 EUR), Infineon (+ 1,51 Prozent auf 57,99 EUR), Siemens (+ 0,81 Prozent auf 254,60 EUR) und SAP SE (+ 0,78 Prozent auf 146,64 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-5,16 Prozent auf 47,78 EUR), Allianz (-2,54 Prozent auf 379,10 EUR), BASF (-2,36 Prozent auf 53,45 EUR), Deutsche Telekom (-2,18 Prozent auf 26,97 EUR) und Enel (-2,16 Prozent auf 9,68 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3 502 784 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 471,135 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,49 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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