Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel in der Gewinnzone

Der Euro STOXX 50 bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Am Montag verbucht der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX Gewinne in Höhe von 0,13 Prozent auf 6 246,72 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,345 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,254 Prozent stärker bei 6 254,32 Punkten in den Handel, nach 6 238,50 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 242,31 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 262,65 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 392,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der Euro STOXX 50 6 412,68 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, mit 5 651,71 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,77 Prozent nach oben. Bei 6 577,20 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 1,28 Prozent auf 186,28 EUR), BASF (+ 0,69 Prozent auf 50,27 EUR), Deutsche Börse (+ 0,63 Prozent auf 289,10 EUR), Rheinmetall (+ 0,57 Prozent auf 962,40 EUR) und Allianz (+ 0,43 Prozent auf 418,00 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil adidas (-0,66 Prozent auf 143,10 EUR), Eni (-0,50 Prozent auf 24,03 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,35 Prozent auf 39,59 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,25 Prozent auf 56,58 EUR) und Bayer (-0,24 Prozent auf 44,83 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 232 537 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 637,096 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,23 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at