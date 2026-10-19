Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
|Index im Fokus
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19.10.2026 09:28:34
Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start zurück
Am Montag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,78 Prozent leichter bei 6 156,10 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,347 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,231 Prozent tiefer bei 6 189,90 Punkten, nach 6 204,23 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 156,10 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 6 189,90 Einheiten.
Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Wert von 6 236,20 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 6 230,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 607,39 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,23 Prozent zu. 6 577,20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern erreicht.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Eni (+ 1,04 Prozent auf 26,23 EUR), SAP SE (+ 0,25 Prozent auf 199,72 EUR), Enel (+ 0,13 Prozent auf 9,20 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,05 Prozent auf 6,04 EUR) und Deutsche Telekom (-0,04 Prozent auf 25,88 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-2,42 Prozent auf 1 063,80 EUR), Airbus SE (-2,02 Prozent auf 194,90 EUR), Deutsche Bank (-1,52 Prozent auf 28,89 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,10 Prozent auf 57,58 EUR) und Siemens (-1,03 Prozent auf 267,85 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 267 317 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 569,339 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,41 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,48 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
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|DZ BANK
|30.07.26
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Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|193,04
|-2,06%
|ASML NV
|1 474,20
|0,93%
|Deutsche Bank AG
|28,21
|-2,83%
|Deutsche Telekom AG
|25,52
|-1,39%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|57,38
|-1,95%
|Enel S.p.A.
|9,00
|-2,01%
|Eni S.p.A.
|26,11
|0,29%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,98
|-1,89%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,52
|-0,80%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,44
|-1,87%
|Rheinmetall AG
|1 058,00
|-2,86%
|SAP SE
|201,25
|1,31%
|Siemens AG
|263,90
|-1,07%
|TotalEnergies
|80,21
|-0,88%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 144,81
|-0,96%
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