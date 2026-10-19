Enel Aktie

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WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

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Index im Fokus 19.10.2026 09:28:34

Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start zurück

Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start zurück

Der Euro STOXX 50 bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Montag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,78 Prozent leichter bei 6 156,10 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,347 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,231 Prozent tiefer bei 6 189,90 Punkten, nach 6 204,23 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 156,10 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 6 189,90 Einheiten.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Wert von 6 236,20 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 6 230,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 607,39 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,23 Prozent zu. 6 577,20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Eni (+ 1,04 Prozent auf 26,23 EUR), SAP SE (+ 0,25 Prozent auf 199,72 EUR), Enel (+ 0,13 Prozent auf 9,20 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,05 Prozent auf 6,04 EUR) und Deutsche Telekom (-0,04 Prozent auf 25,88 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-2,42 Prozent auf 1 063,80 EUR), Airbus SE (-2,02 Prozent auf 194,90 EUR), Deutsche Bank (-1,52 Prozent auf 28,89 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,10 Prozent auf 57,58 EUR) und Siemens (-1,03 Prozent auf 267,85 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 267 317 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 569,339 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,41 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,48 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 193,04 -2,06% Airbus SE
ASML NV 1 474,20 0,93% ASML NV
Deutsche Bank AG 28,21 -2,83% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 25,52 -1,39% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 57,38 -1,95% DHL Group (ex Deutsche Post)
Enel S.p.A. 9,00 -2,01% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 26,11 0,29% Eni S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,98 -1,89% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,52 -0,80% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,44 -1,87% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 058,00 -2,86% Rheinmetall AG
SAP SE 201,25 1,31% SAP SE
Siemens AG 263,90 -1,07% Siemens AG
TotalEnergies 80,21 -0,88% TotalEnergies

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