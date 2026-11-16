Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Montagshandels im Minus

So performte der Euro STOXX 50 am ersten Tag der Woche letztendlich.

Am Montag bewegte sich der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,51 Prozent tiefer bei 6 354,48 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,502 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,038 Prozent auf 6 389,28 Punkte an der Kurstafel, nach 6 386,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 391,15 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 351,27 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6 204,23 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 539,59 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 5 693,77 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,62 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 577,20 Punkte. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 1,50 Prozent auf 27,00 EUR), Bayer (+ 0,85 Prozent auf 57,00 EUR), Rheinmetall (+ 0,55 Prozent auf 769,70 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,30 Prozent auf 6,29 EUR) und Eni (+ 0,23 Prozent auf 26,06 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Siemens (-2,45 Prozent auf 272,55 EUR), Enel (-1,79 Prozent auf 9,78 EUR), Siemens Energy (-1,75 Prozent auf 128,98 EUR), Infineon (-1,27 Prozent auf 49,24 EUR) und Airbus SE (-1,23 Prozent auf 204,20 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 5 650 119 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 515,998 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,03 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at