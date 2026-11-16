EURO STOXX 50
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16.11.2026 17:58:48
Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Montagshandels im Minus
Am Montag bewegte sich der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,51 Prozent tiefer bei 6 354,48 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,502 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,038 Prozent auf 6 389,28 Punkte an der Kurstafel, nach 6 386,86 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 391,15 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 351,27 Zählern.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 16.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6 204,23 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 539,59 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 5 693,77 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,62 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 577,20 Punkte. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 1,50 Prozent auf 27,00 EUR), Bayer (+ 0,85 Prozent auf 57,00 EUR), Rheinmetall (+ 0,55 Prozent auf 769,70 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,30 Prozent auf 6,29 EUR) und Eni (+ 0,23 Prozent auf 26,06 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Siemens (-2,45 Prozent auf 272,55 EUR), Enel (-1,79 Prozent auf 9,78 EUR), Siemens Energy (-1,75 Prozent auf 128,98 EUR), Infineon (-1,27 Prozent auf 49,24 EUR) und Airbus SE (-1,23 Prozent auf 204,20 EUR).
Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 5 650 119 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 515,998 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,03 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|203,20
|-1,55%
|ASML NV
|1 283,80
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|Bayer
|56,92
|0,71%
|Deutsche Telekom AG
|26,92
|1,85%
|Enel S.p.A.
|9,74
|-1,77%
|Eni S.p.A.
|25,75
|-0,96%
|Infineon AG
|48,77
|-3,27%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,25
|-0,70%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,41
|-0,48%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,99
|-1,02%
|Rheinmetall AG
|764,70
|-0,26%
|Siemens AG
|270,05
|-3,35%
|Siemens Energy AG
|127,44
|-3,18%
|TotalEnergies
|81,61
|-0,63%
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