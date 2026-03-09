Siemens Aktie

Siemens Aktie

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

Index-Bewegung 09.03.2026 17:58:49

Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter

Der Euro STOXX 50 zeigte sich am ersten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Am Montag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,68 Prozent tiefer bei 5 681,08 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4,818 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 1,17 Prozent tiefer bei 5 652,78 Punkten in den Handel, nach 5 719,90 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 693,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 543,42 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 09.02.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 059,01 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, bei 5 718,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 468,41 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 2,89 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 543,42 Punkten verzeichnet.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 3,30 Prozent auf 37,59 EUR), Rheinmetall (+ 2,04 Prozent auf 1 625,00 EUR), Eni (+ 1,65 Prozent auf 20,97 EUR), Deutsche Börse (+ 0,08 Prozent auf 242,30 EUR) und Airbus SE (-0,07 Prozent auf 175,34 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil UniCredit (-3,84 Prozent auf 63,92 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,40 Prozent auf 87,82 EUR), adidas (-2,10 Prozent auf 139,70 EUR), Siemens (-1,65 Prozent auf 221,10 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,43 Prozent auf 45,51 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 692 334 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 442,074 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,63 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

09.03.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.03.26 Bayer Overweight Barclays Capital
05.03.26 Bayer Hold Deutsche Bank AG
05.03.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.03.26 Bayer Overweight Barclays Capital
Es ist ein Fehler aufgetreten!

