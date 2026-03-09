Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
09.03.2026 17:58:49
Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter
Am Montag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,68 Prozent tiefer bei 5 681,08 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4,818 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 1,17 Prozent tiefer bei 5 652,78 Punkten in den Handel, nach 5 719,90 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 693,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 543,42 Punkten.
Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 09.02.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 059,01 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, bei 5 718,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 468,41 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 2,89 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 543,42 Punkten verzeichnet.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 3,30 Prozent auf 37,59 EUR), Rheinmetall (+ 2,04 Prozent auf 1 625,00 EUR), Eni (+ 1,65 Prozent auf 20,97 EUR), Deutsche Börse (+ 0,08 Prozent auf 242,30 EUR) und Airbus SE (-0,07 Prozent auf 175,34 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil UniCredit (-3,84 Prozent auf 63,92 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,40 Prozent auf 87,82 EUR), adidas (-2,10 Prozent auf 139,70 EUR), Siemens (-1,65 Prozent auf 221,10 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,43 Prozent auf 45,51 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 692 334 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 442,074 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,63 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Bayer
|09.03.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
