Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Kursentwicklung im Fokus
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30.03.2026 17:59:02
Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende stärker
Am Montag tendierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,37 Prozent stärker bei 5 526,06 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,626 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,229 Prozent auf 5 493,20 Punkte an der Kurstafel, nach 5 505,80 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 484,11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5 556,87 Einheiten.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 138,41 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 30.12.2025, den Wert von 5 796,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 331,40 Punkten berechnet.
Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 5,54 Prozent ein. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Enel (+ 3,75 Prozent auf 9,42 EUR), SAP SE (+ 3,13 Prozent auf 147,02 EUR), Eni (+ 3,10 Prozent auf 24,58 EUR), Deutsche Börse (+ 2,85 Prozent auf 245,70 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,26 Prozent auf 534,80 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-2,10 Prozent auf 140,49 EUR), Airbus SE (-0,82 Prozent auf 159,20 EUR), UniCredit (-0,42 Prozent auf 59,49 EUR), Infineon (-0,29 Prozent auf 37,32 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,16 Prozent auf 86,34 EUR).
Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 211 981 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 441,843 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder
Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,51 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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