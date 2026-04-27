Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Euro STOXX 50-Entwicklung
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27.04.2026 09:29:12
Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain
Um 09:12 Uhr klettert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,11 Prozent auf 5 889,90 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,922 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,079 Prozent auf 5 878,86 Punkte an der Kurstafel, nach 5 883,48 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 878,86 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5 895,94 Einheiten.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 27.03.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 505,80 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 994,59 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 154,12 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,676 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern markiert.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,26 Prozent auf 1 349,00 EUR), adidas (+ 1,61 Prozent auf 138,45 EUR), Siemens (+ 1,46 Prozent auf 246,65 EUR), Infineon (+ 0,98 Prozent auf 54,68 EUR) und Eni (+ 0,79 Prozent auf 22,89 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Enel (-0,74 Prozent auf 9,77 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,65 Prozent auf 548,20 EUR), BASF (-0,44 Prozent auf 54,08 EUR), Deutsche Börse (-0,41 Prozent auf 265,60 EUR) und Allianz (-0,39 Prozent auf 386,50 EUR).
Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien
Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 459 429 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 481,618 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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